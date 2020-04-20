20 Nisan 2020, Pazartesi

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! İki yıldız birden...

Corona virüsü salgını sonrasında futbol piyasasında oyuncuların bonservis bedelinin düşmesi beklenirken, kulüpler de transferde harekete geçmeye karar verdi. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da, transferde atağa kalkarken, iki yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 12:53
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Beşiktaş transferde atağa kalktı! İki yıldız birden...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! İki yıldız birden...

Virüs salgını nedeniyle transfer piyasasında yaşanan fiyat değişimi sonrası önümüzdeki sezon çalışmalarında vites yükselten siyah-beyazlılar için iki isim birden gündeme geldi. İşte detaylar...

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! İki yıldız birden...

Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in yerine orta alana Lille'in 31 yaşındaki yıldızını transfer edecek.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! İki yıldız birden...

Süper Lig'de bu sezon hedeften uzaklaşan ve bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı.

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Beşiktaş transferde atağa kalktı! İki yıldız birden...

Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen on numara Nico Gaitan'a kanca attı.

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