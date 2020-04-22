22 Nisan 2020, Çarşamba

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Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Beşiktaş gelecek sezon çalışmalarına başladı. Siyah beyazlı ekip Fenerbahçe'ninde gündeminde yer alan Aytemiz Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 18:40
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Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken Fenerbahçe 40 puanla 7., Beşiktaş ise 44 puanla 5. sırada bulunuyor.

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Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan iki takım da lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması ve transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

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Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

Sezon sonunda Rebocho'nun kiralık kontratının bitip Fransa'ya dönecek olmasıyla birlikte takımın bir diğer sol beki Caner Erkin'in de sözleşmesinin bitecek olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, transferde ilk hedefi bu bölge olarak belirlemişti.

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Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

Rebocho'ya ek olarak Caner'le de yol ayrımına sıcak bakan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Fabrice N'Sakala için düğmeye basmıştı.

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Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı...

Fanatik'in haberine göre Alanyaspor'la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştı.

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