05 Haziran 2020, Cuma

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İngiliz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu! Sergen Yalçın...

Gelecek sezon yapacağı takviyelerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Bütçesine uygun olarak arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki futbolcuya hayran kaldığı belirtildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 12:32
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İngiliz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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İngiliz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu! Sergen Yalçın...

Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluğa uzanmak istiyor.

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İngiliz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu! Sergen Yalçın...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, yaşanan mali sıkıntılar ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi zarar nedeniyle önceliği kiralık ve bonservisi elinde bulunan oyunculara verdi.

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İngiliz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu! Sergen Yalçın...

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca kadroda düşünülmeyen Ljajic, Lens, Roco ve Boyd gibi isimleri elden çıkararak transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

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İngiliz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu! Sergen Yalçın...

Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta farklı mevkilere birçok oyuncu gündeme gelirken, forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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