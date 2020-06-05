İngiliz basını Beşiktaş'ın transferini duyurdu! Sergen Yalçın...

Gelecek sezon yapacağı takviyelerle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Bütçesine uygun olarak arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki futbolcuya hayran kaldığı belirtildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 12:32 ABONE OL