05 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Süper Lig'de sezonun bitimine 8 maç kala şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve şimdiden gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için dünyanın dört bir yanından uygun maliyetli oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, ilk transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 01:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 06:38
ABONE OL
  • 1
  • 13
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç ve gelecek vadeden isimlerin yanı sıra kadrosuna tecrübeli bir yıldızı da katıp taraftarda heyecan yaratmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda takıma tecrübesiyle katkı verecek kaliteli isimlere yönelmişti.

  • 3
  • 13
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Kartal bu yönde araştırmalarını sürdürürken, birçok isim gündeme gelmişti.

  • 4
  • 13
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Tüm bu araştırmalar sonrası Beşiktaş, aradığı ismi Hollanda'da buldu.

  • 5
  • 13
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

LEROY FER'DE SONA DOĞRU

Orta sahasını güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlıların, Hollandalı yıldız Leroy Fer'in işini bitirmek üzere olduğu öne sürüldü.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör