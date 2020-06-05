Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! İmza an meselesi

Süper Lig'de sezonun bitimine 8 maç kala şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve şimdiden gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için dünyanın dört bir yanından uygun maliyetli oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, ilk transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 01:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 06:38 ABONE OL