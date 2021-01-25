25 Ocak 2021, Pazartesi

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Flaş Adem Ljajic sözleri! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Spor yazarları mücadelenin ardından Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirirken, attığı golle galibiyetle önemli bir rol oynayan Adem Ljajic ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının Beşiktaş - Göztepe maçı yorumları... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.01.2021 09:03
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Flaş Adem Ljajic sözleri! Sergen Yalçın...

SİNAN VARDAR - SİHİRBAZ!

Beşiktaş, 90 dakika oyunu rakip alana yığdı. Baskı, gol, hatta ve hatta goller de getirdi ama 2 golün santimetrelerle VAR'dan dönmesi büyük şanssızlıktı. Siyah-Beyazlılar, takım olarak makine gibi çalıştı. İlk 45 dakikada Beşiktaş'ın ne zaman gol atacağını beklerken, Göztepe'nin ilk devrenin sonlarına doğru öne geçmesi futbolun cilvesiydi.

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Flaş Adem Ljajic sözleri! Sergen Yalçın...

Maça damgasını vuran isim yine Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oldu... Sergen hoca, ikinci yarıya sürpriz bir değişiklikle girdi. Mensah'ın yerine oyuna giren Ljajic, Beşiktaş'a hem hareketlilik getirdi hem de güzel bir gole imza attı.

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Flaş Adem Ljajic sözleri! Sergen Yalçın...

Sevgili Sergen, haftalardır onu motive etmeye çalışıyordu ve başardı da... Hoş geldin Adem Ljajic... Sergen Yalçın daha 30 dakikada oyunu kanatlara yaymak için Gökhan Töre ve N'Koudou'yla rakibinin üstüne çöktü. Beşiktaş'ın kondisyonu yine fark edildi. Siyah-beyazlılar çok koşarak, kontrollü ve çok pas yaparak bu galibiyeti hak etti.

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Flaş Adem Ljajic sözleri! Sergen Yalçın...

Ersin'e az top geldi, hava da soğuktu ama mücadele berabere devam ederken, genç kalecinin N'Diaye'nin ayaklarına kapanarak yaptığı kurtarış, maçın en kritik anlarındandı.

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Flaş Adem Ljajic sözleri! Sergen Yalçın...

İki golün asistini yapan Ghezzal ve Gökhan Töre'ye top çok yakışıyor. Beşiktaş maç maç oynayarak önemli bir yol kat etti ve ligin ilk devresini lider kapattı. Kulübün mali durumu ortada ama iki nokta transferle mutlu sona çok yakın olabilir.

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