Flaş Adem Ljajic sözleri! Sergen Yalçın...

Sevgili Sergen, haftalardır onu motive etmeye çalışıyordu ve başardı da... Hoş geldin Adem Ljajic... Sergen Yalçın daha 30 dakikada oyunu kanatlara yaymak için Gökhan Töre ve N'Koudou'yla rakibinin üstüne çöktü. Beşiktaş'ın kondisyonu yine fark edildi. Siyah-beyazlılar çok koşarak, kontrollü ve çok pas yaparak bu galibiyeti hak etti.