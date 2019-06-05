05 Haziran 2019, Çarşamba
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Beşiktaş ile Başakşehir arasında dev takas! Görüşmeler başladı
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamın eski öğrencisini ısrarla takımda görmek istemesi üzerine Başakşehirli kurmaylarla görüşmelere başladı.
Giriş Tarihi: 05.06.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 09:55
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