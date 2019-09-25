Herkes bunu merak ediyor! Seçime kimler girecek? İşte cevabı...

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifası sonrası yeni başkanlık için adaylar belli olmaya başladı. Siyah beyazlı kulübün başkanlığı için Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Yıldırım Demirören ve İsmail Ünal'ın isimleri geçiyor. Peki, Beşiktaş başkanlığı için bu isimlerden hangileri seçime girecek? İşte siyah beyazlı camianın gündemini meşgul eden yeni başkan bilinmesi ve seçime katılacak isimler...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 07:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





