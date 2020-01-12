13 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Guilherme Beşiktaş'ta! İşte transferin detayları

Malatyaspor'da kiralık oynayan orta saha için Benevento ile anlaşıldı. Kontratındaki 'serbest kalma' maddesinden yararlanıldı. 350 bin euro transfer limiti bulunan siyah beyazlılar, Malatya'ya 40 bin euro verecek. 28 yaşındaki sambacı kiralık olarak gelecek.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 07:37
  • 1
  • 9
Guilherme Beşiktaş'ta! İşte transferin detayları

Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL harcama limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı.

  • 2
  • 9
Guilherme Beşiktaş'ta! İşte transferin detayları

Siyah- beyazlılar bu transfer için BTC Türk Yeni Malatyaspor'a 40 bin euro ödeyecek. Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti.

  • 3
  • 9
Guilherme Beşiktaş'ta! İşte transferin detayları

Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlı kulüp, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı.

  • 4
  • 9
Guilherme Beşiktaş'ta! İşte transferin detayları

MAAŞTA 'FEDA' DEDİ

TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin euro) transfer limiti olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

  • 5
  • 9
Guilherme Beşiktaş'ta! İşte transferin detayları

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Malatyaspor'la 1.5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör