Gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor!

Beşiktaş'ın geçen sezon Zulte Waregem'e kiraladığı ve yaz transfer döneminde de elden çıkarmaya çalıştığı Cyle Larin, siyah-beyazlılarda bu sezon kendini buldu. Kartal ile 10 maça çıkan Kanadalı forvet 6 gol atarak takımın gol yükünü çekti. 25 yaşındaki oyuncunun, gösterdiği bu performans sonrası talipleri de artıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri