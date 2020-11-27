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Gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor!

Beşiktaş'ın geçen sezon Zulte Waregem'e kiraladığı ve yaz transfer döneminde de elden çıkarmaya çalıştığı Cyle Larin, siyah-beyazlılarda bu sezon kendini buldu. Kartal ile 10 maça çıkan Kanadalı forvet 6 gol atarak takımın gol yükünü çekti. 25 yaşındaki oyuncunun, gösterdiği bu performans sonrası talipleri de artıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:25
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Gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor!

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen Kanadalı forvet oyuncusu Cyle Larin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor!

Siyah-beyazlı takımın sezon başından bu yana performansı en dikkat çeken ismi olan Larin, attığı gollerle taliplerini artıyor.

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Gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor!

Geçtiğimiz günlerde, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın Kanadalı golcüyü istediği ve bonservisi için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

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Gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor!

Takvim'de yer alan habere göre PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin önemli takımlarından Rennes de başarılı golcü Cyle Larin'i listesine aldı.

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Gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor!

25 yaşındaki Kanadalı futbolcu, 2018 yılının devre arası transfer döneminde MLS ekibi Orlando City'den 3.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a gelmişti.

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