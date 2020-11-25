25 Kasım 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbinin kadrosunu hala belirlemedi. Yalçın'ın iyileşen isimleri mi yoksa gençleri mi sahaya süreceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2020 01:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 06:45
ABONE OL
  • 1
  • 7
Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın...

Milli ara sonrası ligdeki ilk maçında Başakşehir'i ciddi eksiklerine rağmen 3-2'lik skorla geçmeyi başaran Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, F.Bahçe maçı öncesi bir tercih yapmak zorunda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın...

Başarılı çalıştırıcı eksikler nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında Rıdvan, Necip, Montero, Dorukhan gibi fazla forma şansı bulamayan genç isimlere şans vermiş; hatta 19 yaşındaki Erdoğan Kaya'yı oyuna sürmüştü. Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan N'Koudou da son 25 dakika şans bulmuştu.

  • 3
  • 7
Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın...

SAVUNMA HATTI GERİ DÖNÜYOR

Sergen Yalçın'ın Başakşehir karşısında önemli bir zafere imza atan genç ağırlıklı kadroya mı yoksa sakatlık ve karantinadan dönecek tecrübeli isimlere mi yer vereceği merak konusu oldu. Yalçın, son açıklamasında N'Sakala ve Rosier'in derbide oynayabileceğini ifade ederek tecrübeli isimlere kapıyı yeniden açtı.

  • 4
  • 7
Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın...

Sergen Yalçın'ın genç Rıdvan'ı mı yoksa tecrübeli N'Sakala'yı mı derbide oynatacağı, yetişmeleri halinde Vida-Welinton ikilisine derbide şans verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Genç Hasic de şans bekleyen isimler arasında.

  • 5
  • 7
Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın...

LJAJIC'İN SON ŞANSI

Siyah-beyazlıların Sırp yıldızı Adem Ljajic için Fenerbahçe derbisi belki de son şans olacak. Bu sezon isteksiz görüntüsüyle dikkat çeken Ljajic, 4 Ekim'deki G.Birliği maçı sonrası ilk kez geçen hafta Başakşehir karşısında süre aldı. 29 yaşındaki futbolcudan, bu hafta sonundaki F.Bahçe derbisinde şans bulması durumunda eski günlerini aratmayacak bir performans sergilemesi bekleniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör