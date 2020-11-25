Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın...

SAVUNMA HATTI GERİ DÖNÜYOR

Sergen Yalçın'ın Başakşehir karşısında önemli bir zafere imza atan genç ağırlıklı kadroya mı yoksa sakatlık ve karantinadan dönecek tecrübeli isimlere mi yer vereceği merak konusu oldu. Yalçın, son açıklamasında N'Sakala ve Rosier'in derbide oynayabileceğini ifade ederek tecrübeli isimlere kapıyı yeniden açtı.