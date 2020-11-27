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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef de Souza'ya özel görev! O isme yakın markaj

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi taktiğini büyük oranla belirledi. Buna göre deneyimli teknik adam, Josef de Souza'ya özel bir görev verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:25
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef de Souza'ya özel görev! O isme yakın markaj

Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta dev derbinin hazırlıkları sürüyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef de Souza'ya özel görev! O isme yakın markaj

Teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı toplantılarla oyuncularını dev maça motive ederken, taktiksel açıdan sahadaki planını da belirledi.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef de Souza'ya özel görev! O isme yakın markaj

Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe'nin orta sahadaki etkisini kırmak için Josef de Souza'yı özel olarak görevlendireceği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef de Souza'ya özel görev! O isme yakın markaj

SOSA'YI JOSEF KİLİTLEYECEK!
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Brezilyalı futbolcuyu, Jose Sosa'ya yakın oynatarak sarı-lacivertliler'in rahat bir şekilde oyun kurmasını engellemeyi planlıyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef de Souza'ya özel görev! O isme yakın markaj

Josef de Souza ayrıca maç boyunca genelde geride kalarak Atiba'nın daha fazla hücuma çıkmasını sağlayacak.

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