Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Josef de Souza'ya özel görev! O isme yakın markaj

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi taktiğini büyük oranla belirledi. Buna göre deneyimli teknik adam, Josef de Souza'ya özel bir görev verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:25 ABONE OL