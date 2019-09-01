01 Eylül 2019, Pazar
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Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Fransa'dan
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş transferde atağa kalktı. Deneyimli santrfor Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından golcü arayışlarına hız vermişti. Hücum bölgesine direkt katkı sağlayacak bir santrfor katmak isteyen Kartal aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Öyle ki yıldız futbolcu teknik direktör kararı ile kadroya alınmadı. İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu...
Giriş Tarihi: 01.09.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 00:55
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