01 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Fransa'dan

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş transferde atağa kalktı. Deneyimli santrfor Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından golcü arayışlarına hız vermişti. Hücum bölgesine direkt katkı sağlayacak bir santrfor katmak isteyen Kartal aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Öyle ki yıldız futbolcu teknik direktör kararı ile kadroya alınmadı. İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu...

Giriş Tarihi: 01.09.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 00:55
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Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Fransa'dan

Beşiktaş transferde gaza bastı.

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Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Fransa'dan

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalmak istemeyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Fransa'dan

Son olarak Arsenal'in yıldız futbolcusu Elneny'i kiralık olarak kadrosuna katan Kartal, transferde sükse yapmıştı.

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Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Fransa'dan

Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlılar bir süredir santrfor arayışlarına hız vermişti.

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Görüşmeler başladı! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Fransa'dan

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebi ile Güven Yalçın'ı o bölgede tek başına kullanan Abdullah Avcı, yönetimden santrfor talebinde bulunmuştu.

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