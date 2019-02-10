10 Şubat 2019, Pazar

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Gökhan Töre'den flaş kadro dışı açıklaması

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre durumuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 23:41 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 23:41
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Gökhan Töre'den flaş kadro dışı açıklaması

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yapan Gökhan Töre durumuyla ilgili konuştu ve "Sakat değilim. Kadro dışı kalma sebebimi sizler gibi ben de hala bilmiyorum" dedi.

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Gökhan Töre'den flaş kadro dışı açıklaması

İşte Gökhan Töre'nin sosyal medya'dan yayınladığı açıklamalar:

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Gökhan Töre'den flaş kadro dışı açıklaması
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Gökhan Töre'den flaş kadro dışı açıklaması
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Gökhan Töre'den flaş kadro dışı açıklaması
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