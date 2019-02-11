11 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Alem buysa kral benim!

Beşiktaş'ta Bursa'ya attığı 2 gol sonrası taraftarla buzları tamamen eriten Burak Yılmaz'a methiyeler dizildi. Otoritelerin tam puan verdiği Burak için "Kral sensin" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 00:59
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Alem buysa kral benim!

Devre arasında sansasyonel şekilde geldiği siyah-beyazlı takımda ilk başta bazı taraftarların tepkisini çeken Burak Yılmaz, Bursaspor maçında attığı 2 müthiş golle herkesin gönlünü çalmıştı.

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Alem buysa kral benim!

Beşiktaş formasıyla 4 bin 130 gün sonra gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle arkadaşları tarafından tribünlere götürülerek üçlü çektirmişti.

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Alem buysa kral benim!

Tecrübeli golcünün Bursa sınavındaki mücadeleci yapısı Beşiktaşlıları mest ederken, oyuncu için değişen duygular sosyal medyada da yankı buldu.

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Alem buysa kral benim!

Siyah-beyazlı futbolseverler, Burak hakkında methiyeler dizerken, en çok yapılan yorumlardan biri "Alem buysa Kral benim" oldu.

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Alem buysa kral benim!

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İşte futbol otoritelerinin de geçer not verdiği usta krampon için taraftarların yaptığı bazı görüşler:

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