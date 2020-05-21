Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta

Corona virüsü nedeniyle yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Süper Lig'in yıldızını sonunda kadrosuna kattı. İşte transferle ilgili tüm detaylar ve alacağı ücret...

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 01:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 06:34 ABONE OL