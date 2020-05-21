21 Mayıs 2020, Perşembe

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Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta

Corona virüsü nedeniyle yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Süper Lig'in yıldızını sonunda kadrosuna kattı. İşte transferle ilgili tüm detaylar ve alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 01:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 06:34
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Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta

Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda eksik olan bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.

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Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürüten Sergen Yalçın istediği isimleri yönetime iletmişti.

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Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılarda corona nedeniyle kötü etkilenen ekonomiyi de göz önünde bulundurarak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcula yöneldi.

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Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız ismi kadrosuna kattı.

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Eski hocası açıkladı! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın transferini tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal duyurdu.

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