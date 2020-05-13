13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Fenerbahçe de istiyordu

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, Beşiktaş bu aradan faydalanarak transfer çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği isimle anlaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 09:38
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Fenerbahçe de istiyordu

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismin transferini bitirdi.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Fenerbahçe de istiyordu

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi liglerin bitimiyle sona erecek Fabrice N'Sakala ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Fenerbahçe de istiyordu

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'yı çalıştırdığı dönemden talebesi olan Demokratik Kongolu futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Fenerbahçe de istiyordu

N'Sakala'nın ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için de 900 bin Euro alacağı belirtildi. Yönetim, böylece futbolcu ücretlerinde belirlediği 1 milyon Euro barajını geçmeden ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Fenerbahçe de istiyordu

SERGEN YALÇIN DEVREYE GİRDİ

Bu transferde Sergen Yalçın'ın payı büyük oldu. Yalçın'ın N'Sakala'nın mutlaka alınmasını istediği ve futbolcunun ikna edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

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