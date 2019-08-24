24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Geceye damga vuran olay! Caner Erkin bunu yaptı
Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Caner Erkin, performansıyla göz doldururken dikkat çeken bir durum yaşandı. Tecrübeli sol bek için o gerçek ortaya çıktı. İşte geceye damga vuran o detay ve sosyal medyadaki Caner Erkin patlaması...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 16:52
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