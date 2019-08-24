24 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Geceye damga vuran olay! Caner Erkin bunu yaptı

Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Caner Erkin, performansıyla göz doldururken dikkat çeken bir durum yaşandı. Tecrübeli sol bek için o gerçek ortaya çıktı. İşte geceye damga vuran o detay ve sosyal medyadaki Caner Erkin patlaması...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 16:52
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Geceye damga vuran olay! Caner Erkin bunu yaptı

Beşiktaş bunu konuşuyor... Göztepe'yi 3-0'la geçen Beşikltaş'ta Caner Erkin gerçeği ortalığı salladı.

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Geceye damga vuran olay! Caner Erkin bunu yaptı

Vodafone Park'ta oynanan maçta Güven'in attığı golde asist yapan Caner, ikinci yarının 54. dakikasında iyi oyununu bir de golle süsledi.

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Geceye damga vuran olay! Caner Erkin bunu yaptı

Caner Erkin, 2014/15 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında hem gol attı, hem asist yaptı.

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Geceye damga vuran olay! Caner Erkin bunu yaptı

Tecrübeli sol bekin bu performansı geceye damga vururken sosyal medyayı da adeta yıktı geçti. İşte Caner Erkin yorumlarından öne çıkanlar...

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Geceye damga vuran olay! Caner Erkin bunu yaptı
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