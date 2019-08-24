24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakarak kendisine kulüp bulmasını istedi. Önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuyla yollarını resmen ayıracak olan Kara Kartal'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 20:23
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