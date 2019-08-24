24 Ağustos 2019, Cumartesi

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı kadro dışı bırakarak kendisine kulüp bulmasını istedi. Önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuyla yollarını resmen ayıracak olan Kara Kartal'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 20:23
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi rahat geçerek Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından olay yaratacak bir açıklama yaptı.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...

36 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından "Başkan tarafından artık takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim." açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...

Portekizli yıldızın sözleri üzerine Beşiktaş Kulübü de bir açıklama yayınladı.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Quaresma denmişti ancak...

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir. Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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