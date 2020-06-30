30 Haziran 2020, Salı

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Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı! Armani...

Beşiktaş'ta kaleci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleci arayışına geçen Beşiktaş, birçok ismi gündemine almıştı. Siyah-beyazlıların gündeminde olduğu iddia edilen kaleci, ülkesinin basınına konuştu ve teklifi açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 12:28
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Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı! Armani...

Beşiktaş, gelecek sezonun 1 numarası için hummalı bir çalışma yürütüyor... Loris Karius'un ayrılığının ardından Ersin Destanoğlu'nu değerlendiren siyah beyazlılar, gelecek sezon için önemli bir ismi gündemine aldı.

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Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı! Armani...

Daha önce Claudio Bravo ile de ilgilendiği belirtilen Beşiktaş'ın, transferde maliyeti uygun ya da bonservissiz isimlere yöneldiği biliniyor.

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Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı! Armani...

Arjantin basını, siyah beyazlıların kaleci operasyonuna ilişkin yazdığı haberde, Beşiktaş'ın River Plate'de forma giyen Franco Armani ile temasa geçtiğini belirtirken, oyuncunun bu harekata ilişkin görüşlerini okuyucularıyla paylaştı.

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Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı! Armani...

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

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Beşiktaş'ın teklifini resmen açıkladı! Armani...

"Bir takım (Beşiktaş), kısa süre önce Armani'yi kendi bünyelerine katmak için girişimlerde bulundu. Hatta menajeri, olası bir transfer hakkında konuştu. River'ın 1 numarası da söz konusu kulübe ilişkin konuştu.

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