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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Kartal gurbetçi avında

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği yıldız ismi listesine aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca 2 isimle daha temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:18
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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Kartal gurbetçi avında

Transferde sözleşmesi bitecek futbolculara ağırlık veren Beşiktaş, forvet hattına Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Kenan Karaman'ı eklemek istiyor.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Kartal gurbetçi avında

Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği Kenan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Kartal gurbetçi avında

Siyah-beyazlılar, Köln'ün merkez orta sahasında görev yapan Salih Özcan ile Mainz'da hem orta saha hem kanatta oynayan Levin Öztunalı ile de temasa geçti.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Kartal gurbetçi avında

KENAN KARAMAN
Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga 2'de 12 maça çıkan Kenan Karaman, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 26 yaşındaki santrfor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da 17 kez forma giyip 4 gol attı.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Kartal gurbetçi avında

LEVENT ÖZTUNALI
Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçını kaçıran Levin Öztunalı, 9 karşılaşmada 2 asiste imza attı.

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