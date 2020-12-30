Beşiktaş stoperde hedefi belirledi! Rota İspanya

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Beşiktaş yönetimi ile Sevilla arasında Gnagnon için yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin de Siyah- Beyazlılar'a imza atmaya sıcak baktığı iddia edildi.