30 Aralık 2020, Çarşamba

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Beşiktaş stoperde hedefi belirledi! Rota İspanya

Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala Beşiktaş transferde gaza bastı. Siyah-beyazlı takım bu kapsamda ismi belirlerken, rotasını İspanya'ya çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Giriş Tarihi: 30.12.2020 01:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 06:17
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Beşiktaş stoperde hedefi belirledi! Rota İspanya

Ligde yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş transfer için de kolları sıvadı.

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Beşiktaş stoperde hedefi belirledi! Rota İspanya

Stoper hattına takviye yapmayı hedefleyen Kartal, İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Fransız Joris Gnagnon'u kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı.

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Beşiktaş stoperde hedefi belirledi! Rota İspanya

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Beşiktaş yönetimi ile Sevilla arasında Gnagnon için yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 23 yaşındaki stoperin de Siyah- Beyazlılar'a imza atmaya sıcak baktığı iddia edildi.

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Beşiktaş stoperde hedefi belirledi! Rota İspanya

SEVILLA'DA ŞANS BULAMIYOR
Seville'da bu sezon sadece 1 maçta oynayan Gnagnon için Beşiktaş satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

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Beşiktaş stoperde hedefi belirledi! Rota İspanya

Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. (TAKVİM)

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