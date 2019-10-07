07 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Futbol camiasından Dorukhan'a destek mesajları

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 73. dakikasında Dorukhan Toköz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Futbol camiası milli yıldızın sakatlığına duyarsız kalmazken Süper Lig ekipleri, yıldız futbolcular ve dünyanın en önemli kulüplerinden olan Barcelona genç futbolcuya destek mesajı gönderdi. İşte futbol camiasından Dorukhan Toköz'e gönderilen mesajlar...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 00:14
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Futbol camiasından Dorukhan'a destek mesajları

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Alanyaspor maçında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi.

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Futbol camiasından Dorukhan'a destek mesajları

Futbol camiası milli futbolcunun üzüntüsünü paylaşırken sosyal medya hesaplarından destek mesajı gönderdiler.

İşte o mesajlar...

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Futbol camiasından Dorukhan'a destek mesajları

HASAN ALİ KALDIRIM

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Futbol camiasından Dorukhan'a destek mesajları

YUSUF YAZICI

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Futbol camiasından Dorukhan'a destek mesajları

FENERBAHÇE

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