Fransızlar o ismi istedi! Beşiktaş rakamı belirledi

Beşiktaş'ın genç yıldızı, Fransız kulüplerinin gözdesi halinde geldi. Siyah-beyazlılar, oyuncusu için gelen 2.5 milyon Euro'luk teklifi reddedip 6 milyon Euro talep etti. İşte o isim ve gelen teklifler...