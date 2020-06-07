07 Haziran 2020, Pazar

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Fransızlar o ismi istedi! Beşiktaş rakamı belirledi

Beşiktaş'ın genç yıldızı, Fransız kulüplerinin gözdesi halinde geldi. Siyah-beyazlılar, oyuncusu için gelen 2.5 milyon Euro'luk teklifi reddedip 6 milyon Euro talep etti. İşte o isim ve gelen teklifler...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 09:49
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Fransızlar o ismi istedi! Beşiktaş rakamı belirledi

Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın için Fransa'dan resmi teklifler geldi. Bordeaux ve Nimes kulüpleri 21 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

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Fransızlar o ismi istedi! Beşiktaş rakamı belirledi

Sabah'ta yer alan habere göre Nimes, 2.5 milyon Euro, Bordeaux da 2 milyon Euro'luk tekliflerini Beşiktaş yönetimine sundu.

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Fransızlar o ismi istedi! Beşiktaş rakamı belirledi

Teknik direktör Sergen Yalçın'a durum iletilirken, gelecek yıl planlarında Güven'e kritik bir rol vermeyi düşünen 47 yaşındaki çalıştırıcı bu bedelle satışının kazanç olmayacağını söyledi.

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Fransızlar o ismi istedi! Beşiktaş rakamı belirledi

Teknik ekipten gelen bu değerlendirme sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız kulüplerine tekliflerinin düşük olduğunu bildirdi.

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Fransızlar o ismi istedi! Beşiktaş rakamı belirledi

Siyah-beyazlı yönetim, Güven Yalçın'ı isteyen Bordeaux ve Nimes'ten 6 milyon Euro talep etti.

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