25 Nisan 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'ın ilk transferini duyurdular! İşte o isim...

Corona virüsü salgınının maddi yönden olumsuz etkileri nedeniyle, transferde öncelikle bonservisi elinde olan isimlere yönelecek Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların, yıldız isimle 2 yıllık ön anlaşma imzaladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:37
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Beşiktaş'ın ilk transferini duyurdular! İşte o isim...

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen Beşiktaş'ta yönetim oyuncularla görüşmeler gerçekleştirerek maaş konusunda indirim talep ediyor...

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Beşiktaş'ın ilk transferini duyurdular! İşte o isim...

Salgın sonrası siyah-beyazlı kulübün transfer politikasında da önemli değişiklikler oldu. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurarken bonservisi elinde olan isimlere yönelmek istiyor.

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Beşiktaş'ın ilk transferini duyurdular! İşte o isim...

Kara Kartal'a müjde Gana basınından geldi... Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofia ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı.

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Beşiktaş'ın ilk transferini duyurdular! İşte o isim...

Haberde 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve oyuncunun sezon sonunda kulübe bedelsiz geleceği ifade edildi.

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Beşiktaş'ın ilk transferini duyurdular! İşte o isim...

Bulgar kulübünün de sezon sonu birçok futbolcusu ile yollarını ayıracağı ve bunu futbolculara bildirdiği kaydedildi.

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