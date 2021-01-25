Beşiktaş'tan bomba golcü hamlesi! Hulk derken...

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren ve Brezilyalı yıldız Hulk'u gündemine alan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, İspanyol golcü Diego Costa için Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte siyah-beyazlıların da devrede olduğunu duyurdu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)