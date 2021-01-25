25 Ocak 2021, Pazartesi

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Beşiktaş'tan bomba golcü hamlesi! Hulk derken...

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren ve Brezilyalı yıldız Hulk'u gündemine alan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, İspanyol golcü Diego Costa için Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte siyah-beyazlıların da devrede olduğunu duyurdu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.01.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 11:17
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Beşiktaş'tan bomba golcü hamlesi! Hulk derken...

Beşiktaş'ta forvet adayı olarak Kasper Junker, Hulk gibi isimler gündemini korurken, Avrupa basının manşetlerini sürpriz bir isim süslemeye başladı.

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Beşiktaş'tan bomba golcü hamlesi! Hulk derken...

İtalyan basının haberine siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvet Diego Costa için girişimlere başladı.

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Beşiktaş'tan bomba golcü hamlesi! Hulk derken...

Haberlerde 32 yaşındaki futbolcunun şu an boşta olduğu hatırlatılarak Beşiktaş'ın en ciddi takımlardan biri olduğunun altı çizildi.

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Beşiktaş'tan bomba golcü hamlesi! Hulk derken...

Fotomaç'ın derlediği haberde Trabzonspor ve Galatasaray'ın da Costa için devrede olduğu fakat bordo-mavililerin teklifinin reddedildiği yazıldı.

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Beşiktaş'tan bomba golcü hamlesi! Hulk derken...

Galatasaray'ın da transferde fazla şansı olmadığını kaydeden İtalyanlar, Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu belirttiler. Oyuncunun boşta olmasının pazarlıklarda siyah-beyazlıların elini güçlendirebileceği de belirtildi ancak herhangi bir rakam verilmedi.

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