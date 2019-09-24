24 Eylül 2019, Salı

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa edecek mi? İşte cevabı

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, flaş bir kararla görevini bırakma kararı aldı. 25 Eylül Çarşamba günü olağanüstü toplanacaklarını açıklayan Orman'ın ardından siyah-beyazlı takımda kötü gidişatın en büyük sorumlularından biri olarak gösterilen Abdullah Avcı'nın geleceği ise merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'taki görevinden istifa edecek mi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 14:48
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa edecek mi? İşte cevabı

Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, büyük bir depremle sarsıldı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa edecek mi? İşte cevabı

Sezonun ilk haftasından itibaren siyah-beyazlı taraftarların protestolarına maruz kalan başkan Fikret Orman, görevini bırakma karar aldı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa edecek mi? İşte cevabı

Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çok mücadele ettik. Görüyorum ki enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunluk olarak algılanmasın. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa edecek mi? İşte cevabı

Bu kadar emek dökmüş, somut icraatlar yapmış birisiyim ama namusumuzla sorgulanır hale geldik. Küfürler, kıyametler var. Ne kötülük yaptım?

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa edecek mi? İşte cevabı

Ayrılan yöneticiler de böyle. Beşiktaş ile alakalı hırsların olmasını normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi.

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