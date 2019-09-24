24 Eylül 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa edecek mi? İşte cevabı
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, flaş bir kararla görevini bırakma kararı aldı. 25 Eylül Çarşamba günü olağanüstü toplanacaklarını açıklayan Orman'ın ardından siyah-beyazlı takımda kötü gidişatın en büyük sorumlularından biri olarak gösterilen Abdullah Avcı'nın geleceği ise merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'taki görevinden istifa edecek mi? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 24.09.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 14:48
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