19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fikret Orman'dan derbi göndermesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bugün düzenlenen sponsorluk imza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden Şenol Güneş'in sezon sonundaki durumuna kadar pek çok konuda kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 12:07
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Fikret Orman'dan derbi göndermesi

İşte Fikret Orman'ın düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları:

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Fikret Orman'dan derbi göndermesi

"Beşiktaş - Fenerbahçe maçının tarih ve saati bize sorulmadı. Pazartesi oynanmasının sıkıntısı var mı? Biz ev sahibiyiz, bize sorulması lazımdı. Fenerbahçe'yi aradım, sordum! Onların da haberi yok. Fenerbahçe'nin talebi olsaydı biz buna sıcak bakardık"

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Fikret Orman'dan derbi göndermesi

"Norveç'e gittik geldik, pazar günü de Galatasaray ile maç yaptık. Sorduğumuz zaman, 48 saat yeterli, Avrupa'da böyle dediler, tamam dedik. Şimdi ne oldu da Beşiktaş - Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynatıyorsunuz?"

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Fikret Orman'dan derbi göndermesi

"Ali Koç beni arasaydı, pazartesi oynamak istiyoruz deseydi, ben buna memnuniyetle centilmenlik gereği hay hay derdim, kabul ederdim. Federasyon her bağırtıdan sonra tavrını değiştirmemeli. Bizimle konuşulmadan böyle bir karar verilmesi çok yanlış"

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Fikret Orman'dan derbi göndermesi

"Bu ara TFF Başkanlığı ile adım geçiyor, bazen de bakanlık da adım geçiyor, bazen de belediye başkanı oluyor. Benim için Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir makam yok. TFF Başkanı ile ilgili bir düşüncem yok, Mayıs'ta seçim var, ben aday değilim"

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