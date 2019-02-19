Fikret Orman'dan derbi göndermesi

"Bu ara TFF Başkanlığı ile adım geçiyor, bazen de bakanlık da adım geçiyor, bazen de belediye başkanı oluyor. Benim için Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir makam yok. TFF Başkanı ile ilgili bir düşüncem yok, Mayıs'ta seçim var, ben aday değilim"