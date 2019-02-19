19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, bombayı patlatıyor...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 16:17
  • 1
  • 7
Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

Siyah beyazlılarda sezon sonu için teknik direktörlük koltuğuna gelecek isim için belirsizlikler sürerken sıcak bir gelişme yaşandı.

  • 2
  • 7
Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

Transfer çalışmalarını her koşulda sürdürme kararı alan Kartal, genç bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor...

  • 3
  • 7
Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

O isim Herta Berlin forması giyen 17 yaşındaki Tarık Gözüşirin. İşte detaylar...

  • 4
  • 7
Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

6 numara pozisyonunda forma giyen Tarık, Almanya'da otoriteler tarafından gelecek vadeden bir isim olarak ön plana çıkıyor.

  • 5
  • 7
Beşiktaş'a süper Türk! Almanya'dan transfer...

Kendi yaş grubunda mevkisinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Tarık'ın kulübüyle sözleşmesi 2020'de sona erecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör