13 Şubat 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Beşiktaş'ta sıcak saatler... Siyah beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldızının takımdan ayrılması an meselesi...

Giriş Tarihi: 13.02.2019 19:01
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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... İki futbolcusunu transferle göndermesi an meselesi olan siyah beyazlılarda son gelişmelere dair detaylar ve resmi açıklama şöyle;

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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Santos Başkanı Jose Carlos Peres, yaptığı açıklamada takımının transfer hedeflerini resmen duyurdu.

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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

UOL Esporte'ye açıklamalarda bulunan Peres, "Adriano veya Felipe Jonatan'dan biri olacak. Başka alternatifimiz yok." cümlelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Adriano'nun sözleşmesini feshetmek istediğine dair çıkan haberler üzerine Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuya ödeme yapması, bu isteğin gerçekleşmesini önlemişti.

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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Medel'in de Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali yüksek...

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