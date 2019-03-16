16 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Gözpete karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 18:07
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN 11'i

Karius

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Gökhan Gönül

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Medel

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Vida

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Adriano

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