23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Feyenoord'dan transfer açıklaması! Öğuzhan Özyakup....

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Oğuzhan Özyakup'un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Frank Arnesen, "Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor. İyi bir oyuncu, devre arasında ona para ödedik ancak tekrar ödeyebilir miyiz, bunu da düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 23:08
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Feyenoord'dan transfer açıklaması! Öğuzhan Özyakup....

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup ve Trabzonspor'dan kiraladıkları Edgar Ie için açıklamalarda bulundu.


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Feyenoord'dan transfer açıklaması! Öğuzhan Özyakup....

"BEŞİKTAŞ KARAR VERECEK"
Oğuzhan için Beşiktaş'tan cevap beklediklerini kaydeden Arnesen, "Oğuzhan Özyakup'u tekrar kiralamamız çok zor. İyi bir oyuncu, iyi bir insan. Beşiktaş karar verecek.

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Feyenoord'dan transfer açıklaması! Öğuzhan Özyakup....

Devre arasında ona para ödedik ancak tekrar ödeyebilir miyiz, bunu da düşünmemiz lazım. Bunlara bakacağız ve her şey belli olacak." ifadelerini kullandı.

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Feyenoord'dan transfer açıklaması! Öğuzhan Özyakup....

OĞUZHAN'IN MESAJI
Oğuzhan ayrılıkla ilgili, "Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı.

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Feyenoord'dan transfer açıklaması! Öğuzhan Özyakup....

Abdullah Avcı gitse ya da kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi." mesajını vermişti.

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