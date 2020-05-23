23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Abdullah Avcı'dan büyük itiraf! "Beklenti sadece haftalık galibiyetlerdi"

Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesi sonrasında Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 56 yaşındaki teknik adam, "Beklenti sadece haftalık galibiyetlerdi" ifadesini kullandı. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 09:43
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Abdullah Avcı'dan büyük itiraf! Beklenti sadece haftalık galibiyetlerdi

Beşiktaş'taki teknik direktörlük kariyeri kısa süren Abdullah Avcı, Sabah'a verdiği röportajda önemli ifadeler kullandı. İşte öne çıkanlar...

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Abdullah Avcı'dan büyük itiraf! Beklenti sadece haftalık galibiyetlerdi

Salgın sonrası Türkiye'de liglerin geleceğinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?

Bu salgın ne yazık ki beraberinde ağır bir ekonomik kriz getirecek. Kulüpler şirketler gibi anlık değil uzun dönem planlamalar ile yönetilmeye başlanacaktır. Aksi halde ayakta kalamazlar.

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Abdullah Avcı'dan büyük itiraf! Beklenti sadece haftalık galibiyetlerdi

Krizi fırsata dönüştürebilecek kulüpler çıkar mı?

Çıkabilir. Öz kaynak düzenimize dönüş yapıp genç oyuncularımıza çok daha fazla şans verebileceğimiz bir dönem olabilir. Bundesliga'ya baktığınızda, yaş ortalamasının düşük olmasının, takımların gençlere şans vermek konusunda rahat hareket etmesini sağladığını görüyoruz. Ligimizde bu mümkün değil. Büyük bütçeler ile oluşturulan ligde tek başınıza öz kaynak düzenine geçip genç oyuncular ile şampiyon olmayı hedefleyemezsiniz. Genç ve yerli oyunculara daha fazla şans tanınacak bir ortam oluştuğunda, bunu iyi değerlendiren kulüpler tarih yazabilir.

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Abdullah Avcı'dan büyük itiraf! Beklenti sadece haftalık galibiyetlerdi

Sağlık Kurulu'nun hazırladığı futbola dönüş maddelerini nasıl buldunuz?

Futbolun kendine has büyülü bir duygusu vardır. Sahaya çıktığınız anda topun çekim gücüne yenik düşecek ve nabzınızın yüksek olduğu anlarda risk faktörünü düşünmeyeceksiniz.

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Abdullah Avcı'dan büyük itiraf! Beklenti sadece haftalık galibiyetlerdi

Sürecin Avrupa ile aramızı kapatmak için bir fırsatın oluştuğunu düşünüyor musunuz?

Avrupa ile aramızın kapanma şansının çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Altyapıya gerekli yatırımları yapmadığımız sürece arada fark zaman zaman kapamış gibi görünse de zaman içinde giderek açılacak.

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