29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'yi reddetti Beşiktaş ile imzaladı! 2+1 yıllık anlaşma

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Bütçesi doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği yıldız isimle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 17:20
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Fenerbahçe'yi reddetti Beşiktaş ile imzaladı! 2+1 yıllık anlaşma

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'yi reddetti Beşiktaş ile imzaladı! 2+1 yıllık anlaşma

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda zirve yarışını sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturmak isteyen siyah-beyazlılarda merak edilen konulardan biri de Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceği...

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Fenerbahçe'yi reddetti Beşiktaş ile imzaladı! 2+1 yıllık anlaşma

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hem Caner Erkin hem de Gökhan Gönül ile ilgili yaptığı açıklamada "Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'yi reddetti Beşiktaş ile imzaladı! 2+1 yıllık anlaşma

Tecrübeli futbolcunun eski takımı Fenerbahçe ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öne sürüldü. Caner Erkin'in adıysa Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.

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Fenerbahçe'yi reddetti Beşiktaş ile imzaladı! 2+1 yıllık anlaşma

Caner Erkin'in alternatifini Süper Lig'de bulan Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine yer alan Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.

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