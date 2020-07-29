Fenerbahçe'yi reddetti Beşiktaş ile imzaladı! 2+1 yıllık anlaşma

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hem Caner Erkin hem de Gökhan Gönül ile ilgili yaptığı açıklamada "Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz." ifadelerini kullanmıştı.