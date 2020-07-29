29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Beşiktaşlı yıldıza kanca! Transferde o ismi istiyorlar

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın, yüksek maaşlı isimlerle yolları ayırması beklenirken, yeni transferler için bonservis geliri de elde etmek istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılara piyango gibi bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 22:00
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Beşiktaşlı yıldıza kanca! Transferde o ismi istiyorlar

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'in 34. haftası itibariyle yer aldığı konumda Avrupa Kupaları'na gitmeye hak kazanan Beşiktaş'a iyi haber geldi.

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Beşiktaşlı yıldıza kanca! Transferde o ismi istiyorlar

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan siyah beyazlılar, bir yandan transfer edilecek oyuncuların listesini belirlerken, diğer yandan da gönderilecek oyuncuları belirledi.

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Beşiktaşlı yıldıza kanca! Transferde o ismi istiyorlar

DEĞERİNİ ALAN GİDER
Siyah beyazlı yönetim, yaşadığı mali sorunları en aza indirmek adına elindeki değerli futbolculardan vazgeçeme onay verdi ve gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Beşiktaşlı yıldıza kanca! Transferde o ismi istiyorlar

İtalyan basınında yer alan habere göre siyah beyazlılarda ayrılığa en yakın isim Domagoj Vida olarak görülüyor.

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Beşiktaşlı yıldıza kanca! Transferde o ismi istiyorlar

Avrupa'dan birçok takımın kendisine talip olduğu bilinen Hırvat yıldız için önemli gelişmeler kaleme alındı.

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