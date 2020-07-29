Beşiktaşlı yıldıza kanca! Transferde o ismi istiyorlar

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın, yüksek maaşlı isimlerle yolları ayırması beklenirken, yeni transferler için bonservis geliri de elde etmek istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılara piyango gibi bir haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 22:00 ABONE OL