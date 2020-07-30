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Fenerbahçe istedi Beşiktaş transferi bitirdi! İşte ödenecek ücret

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Fabrice N'Sakala ile prensip anlaşması sağlayan siyah-beyazlılar, yine ezeli rakibinin gündeminde olan bir oyuncuyla daha anlaşma sağladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 11:26
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Fenerbahçe istedi Beşiktaş transferi bitirdi! İşte ödenecek ücret

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Fenerbahçe istedi Beşiktaş transferi bitirdi! İşte ödenecek ücret

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda zirve mücadelesi verecek bir kadro kurmak istiyor.

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Fenerbahçe istedi Beşiktaş transferi bitirdi! İşte ödenecek ücret

Hem Türkiye'den hem dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Kara Kartal, ilk olarak adı Fenerbahçe ile de anılan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağlamıştı.

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Fenerbahçe istedi Beşiktaş transferi bitirdi! İşte ödenecek ücret

Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, yine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız oyuncunun transferini bitirdi.

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Fenerbahçe istedi Beşiktaş transferi bitirdi! İşte ödenecek ücret

Sky Sports'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom'un transferinde mutlu sona ulaştı.

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