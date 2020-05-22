22 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş Edwin Gyasi'yi bitiriyor!

N'Sakala ile her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi bonservisi CSKA Sofya'da olan Edwin Gyasi ile el sıkıştı. Ganalı seneye siyah-beyazlı formayı terletecek.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 01:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 06:40
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Beşiktaş Edwin Gyasi'yi bitiriyor!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bazı isimlerin testlerinin pozitif çıkmış, daha sonra yapılan açıklamada pozitif çıkan sonuçlarda dahil tüm testler negatife dönmüştü.

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Beşiktaş Edwin Gyasi'yi bitiriyor!

Testlerin negatife dönmesinin ardından siyah-beyazlılar antrenmanlara başlamıştı.

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Beşiktaş Edwin Gyasi'yi bitiriyor!

Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalmış ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı.

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Beşiktaş Edwin Gyasi'yi bitiriyor!

Corona virüsünün ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı Beşiktaş daha çok sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yönelmişti.

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Beşiktaş Edwin Gyasi'yi bitiriyor!

Geçtiğimiz günlerde bir yöneticinin "Onunla sözleşme imzalamak istiyoruz" dediği yıldız için de transferde sona gelindi. İşte detaylar...

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