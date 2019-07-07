07 Temmuz 2019, Pazar
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Beşiktaş'a 23'lük sürpriz Japon forvet
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için sürpriz bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Shinji Kagawa'yı kadrosuna katarak tarihinin ilk Japon futbolcusunu transfer eden Beşiktaş'ın şimdi de bir başka Japon yıldızın peşine düştüğü iddia edildi.
Giriş Tarihi: 07.07.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 23:32
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