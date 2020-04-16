16 Nisan 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Yönetime bildirdi
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından evde yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden oluşturmaya başlayan siyah-beyazlılarda geleceği merak konusu olan Dorukhan Toköz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
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