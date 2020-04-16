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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Yönetime bildirdi

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından evde yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden oluşturmaya başlayan siyah-beyazlılarda geleceği merak konusu olan Dorukhan Toköz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 10:24
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Yönetime bildirdi

350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu ayrılık kararını faksla kulübe iletti.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Yönetime bildirdi

Loris Karius da parasının ödenmemesi durumunda sözleşmesini feshedeceğini bildirirken, Jeremain Lens ve Cyle Larin de aynı taleple kulübe ihtarname gönderdi.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Yönetime bildirdi

Beşiktaş'ta günlerdir gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz konusu genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesiyle yeni bir boyut kazandı.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Yönetime bildirdi

2018-19 sezonunun başında 150 bin Euro karşılığında transfer edilen Dorukhan daha sonra iyileştirme yapılacağı vaadiyle 350 bin Euro karşılığında kendisini 3 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Yönetime bildirdi

İlk sezonunda ilk 11 hafta kulübede oturduktan sonra ligin 12. haftasında Sivas'a karşı sonradan oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu sakatlık ve cezalı olarak kaçırdığı 3 maçın dışında sezonun sonuna kadar ilk 11'de görev yaptı.

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