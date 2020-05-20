20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Beşiktaş Emre Demir'i istiyor! Transferi...

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürütüyor. Siyah-beyazlılar, takımı gençleştirmeye yönelik hareket ederken gündeme Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 15:36
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Beşiktaş Emre Demir'i istiyor! Transferi...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için planlamasını oluşturan Siyah-Beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş Emre Demir'i istiyor! Transferi...

Alman kaleci Loris Karius'un ayrılığı sonrasında; Başakşehir'den Volkan Babacan ve Samsunspor'dan da Nurullah Aslan için girişimlerde bulunan Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor'un sok beki N'Sakala'yla da söz kesti.

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Beşiktaş Emre Demir'i istiyor! Transferi...

Kale ve savunma hattının ardından Beşiktaş, orta saha için de harekete geçti.

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Beşiktaş Emre Demir'i istiyor! Transferi...

Kayserispor'dan ilk olarak Bernard Mensah için düğmeye basan Kara Kartal'ın, Sarı- Kırmızılılar'ın genç yıldız adayı Emre Demir'i de gözüne kestirdiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş Emre Demir'i istiyor! Transferi...

FARKLI BÖLGELERDE OYNUYOR
Fanatik'in haberine göre Kayserispor'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergileyen 16 yaşındaki 10 numara, sağ ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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