18 Ağustos 2019, Pazar
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Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı!
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu siyah beyazlıların 3-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından gündeme damga vuran ayrılık açıklamasını canlı yayında duyurdu. İşte Toroğlu'nun maç değerlendirmelerinden öne çıkanlar ve dikkat çeken iki ayrılık açıklaması:
Giriş Tarihi: 18.08.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 12:28
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