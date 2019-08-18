18 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı!

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Sivasspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu siyah beyazlıların 3-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından gündeme damga vuran ayrılık açıklamasını canlı yayında duyurdu. İşte Toroğlu'nun maç değerlendirmelerinden öne çıkanlar ve dikkat çeken iki ayrılık açıklaması:

Giriş Tarihi: 18.08.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 12:28
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Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı!

Beşiktaşlı futbolcu Boyd topa bakarak gidiyor ve Sivasspor'un kalecisi Samassa'yı görmüyor. Boyd'un pozisyonunda sarı kart yanlış bence.

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Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı!

Sarı ise kırmızı. Bunun sarısı olmaz. Eğer Boyd ayağıyla basıyorsa kırmızı.

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Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı!

Basmıyorsa sarı da olmaz. Golde Medel ve Gökhan'ın hatası var.

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Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı!

Sivasspor göstere göstere gol attı. Beşiktaş'ın ölüsü böyle oynamaz.

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Erman Toroğlu ayrılıkları canlı yayında açıkladı!

Sabredeceğiz fakat burası Başakşehir değil... Avrupa'da da 3 haftada hoca gönderiyorlar.

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