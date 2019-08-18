18 Ağustos 2019, Pazar

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Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de yeni sezona Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Sessiz bir transfer dönemi geçirdikten sonra bombaları peş peşe patlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor. İşte Beşiktaş transfer gündemine ilişkin son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 20:25
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Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

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Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Sivasspor karşısında gösterilen etkisiz performansın ardından oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

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Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Son olarak Guingamp forması giyen Pedro Rebecho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Quaresma ve Lens'in etkisiz performansları sonrası kanat takviyesi yapmak için harekete geçti.

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Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Her iki kanatta da oynayabilen bir futbolcu transfer etmek isteyen Kara Kartal, bu doğrultuda yıldız ismin transferinde sona geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin son gelişmeler...

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Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

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