18 Ağustos 2019, Pazar
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Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Süper Lig'de yeni sezona Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Sessiz bir transfer dönemi geçirdikten sonra bombaları peş peşe patlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu İstanbul'a geliyor. İşte Beşiktaş transfer gündemine ilişkin son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.08.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 20:25
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