Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Mert Hakan ve Yatabare ve Emre'nin golleri ile 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Beşiktaşlı Boyd ile çarpışan Sivasspor'un kalecisi Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar objektiflere saniye saniye yansıdı. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçından kareler...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 00:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





