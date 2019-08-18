18 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Mert Hakan ve Yatabare ve Emre'nin golleri ile 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Beşiktaşlı Boyd ile çarpışan Sivasspor'un kalecisi Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar objektiflere saniye saniye yansıdı. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçından kareler...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 00:12
  • 1
  • 56
Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar

Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında, ceza alanına gönderilen topa hareketlenen Boyd ile Malili file bekçisi Mamadou Samassa sert şekilde çarpıştı.

  • 2
  • 56
Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar

Çarpışmanın etkisiyle uzun süre yerde kalan iki futbolcuya sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

  • 3
  • 56
Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar

Yaklaşık 5 dakika sonra iki futbolcu da ayağa kalktı ancak sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini söyleyen ve göz yaşlarına hakim olamayan Samassa, yerini kaleci Muammer Zulfikar Yıldırım'a bırakacakken başının döndüğünü işaret etmesinin ardından taç çizgisi civarında bir anda yere yığıldı.

  • 4
  • 56
Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar

Yaşanan durum üzerine futbolcular ve sağlık ekipleri koşarak bu bölgeye gitti. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Samassa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı.

  • 5
  • 56
Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar

Samassa'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör