18 Ağustos 2019, Pazar
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Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık! İşte o anlar
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Mert Hakan ve Yatabare ve Emre'nin golleri ile 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Beşiktaşlı Boyd ile çarpışan Sivasspor'un kalecisi Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar objektiflere saniye saniye yansıdı. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçından kareler...
Giriş Tarihi: 18.08.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 00:12
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