10 Haziran 2019, Pazartesi
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En ciddisi Sangare
Gelecek sezon için kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş, transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği mevkilerden biri olan sağ bek transferini bu hafta bitirmeye çalışacak. Kara Kartal, transfer listesindeki 25 yaşındaki Sangare için Antalyaspor'a 3 milyon euro önerecek.
Giriş Tarihi: 09.06.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 07:53
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