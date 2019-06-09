10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

En ciddisi Sangare

Gelecek sezon için kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş, transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği mevkilerden biri olan sağ bek transferini bu hafta bitirmeye çalışacak. Kara Kartal, transfer listesindeki 25 yaşındaki Sangare için Antalyaspor'a 3 milyon euro önerecek.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 07:53
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En ciddisi Sangare

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı nedeniyle daha genç bir ismi istemesi üzerine Sangare için menajerler düzeyinde girişim yapan siyah-beyazlıların, Antalya yönetimiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

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En ciddisi Sangare

25 yaşındaki sağ bek için 4 milyon euro isteyen Antalya cephesinin bu talebini aşağı çekmek isteyen Beşiktaş'ın 3 milyon euro'ya transferi noktalamak istediği ifade edildi.

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En ciddisi Sangare

Antalya'ya Almanya 3. lig takımı Osnabrück'ten gelen Sangare, kırmızı-beyazlı takımdaki performansı ile A Milli Takım'a yükselmişti.

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En ciddisi Sangare

Öte yandan Şenol Güneş'in onay verdiği Şener Özbayraklı'yı Abdullah Avcı'nın veto ettiği öne sürüldü. Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya hazırlanan Şener'in hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.

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En ciddisi Sangare

Antalya ile sözleşmesi 2020'de bitecek olan Sangare, 56 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti.

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