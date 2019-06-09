En ciddisi Sangare

Gelecek sezon için kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş, transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği mevkilerden biri olan sağ bek transferini bu hafta bitirmeye çalışacak. Kara Kartal, transfer listesindeki 25 yaşındaki Sangare için Antalyaspor'a 3 milyon euro önerecek.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





