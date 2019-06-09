10 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan Vlasic çıkarması
Gelecek sezon için kadroya takviye yapmak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Kara Kartal, İngilizler ile bugün resmi transfer pazarlıklarına başlayacak. 1.78 boyundaki genç orta sahayı kiralamayı düşünen siyah beyazlı yöneticiler, satın alma opsiyonunu düşürmek amacında.
Giriş Tarihi: 09.06.2019 21:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 08:53
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