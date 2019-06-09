10 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Vlasic çıkarması

Gelecek sezon için kadroya takviye yapmak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Kara Kartal, İngilizler ile bugün resmi transfer pazarlıklarına başlayacak. 1.78 boyundaki genç orta sahayı kiralamayı düşünen siyah beyazlı yöneticiler, satın alma opsiyonunu düşürmek amacında.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 21:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 08:53
  • 1
  • 13
Beşiktaş'tan Vlasic çıkarması

Ve Beşiktaş bir süredir gündemden düşmeyen Nikola Vlasic için bugün resmi girişimlere başlayacak.

  • 2
  • 13
Beşiktaş'tan Vlasic çıkarması

Everton sportif direktörünün bir sezon daha kiralamak istediklerini söylediği Hırvat orta saha oyuncusu için bugün İngiltere'ye çıkarma yapacak olan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle masaya oturup şartları görüşecek.

  • 3
  • 13
Beşiktaş'tan Vlasic çıkarması

Gelen haberlere göre Vlasic'i kiralamak isteyen Kara Kartallar, 21 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunda fiyatı düşürmek amacında.

  • 4
  • 13
Beşiktaş'tan Vlasic çıkarması

ÖNCE SATMAK İSTEDİLER

Oyuncunun da Everton'da kalmak istememesinden faydalanmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ulaşılamazken, Hırvat futbolcunun geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'ya tekrar gitmek istememesi nedeniyle Beşiktaş'a yeşil ışık yakacağı yorumları yapılıyor.

  • 5
  • 13
Beşiktaş'tan Vlasic çıkarması

Everton daha önce Nikola Vlasic'i kiralamak değil satmak istediğini açıklamış ancak beklediği teklifleri alamadığı için karar değiştirmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör