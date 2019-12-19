20 Aralık 2019, Cuma

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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden!

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'yı sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 15:47
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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden!

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde rakibine 2-0 mağlup olarak Fenerbahçe derbisi öncesi büyük bir şok yaşadı.

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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden!

Malatya temsilcisine galibiyeti getiren goller 85. dakikada Bifouma ve 90+9. dakikada Adis Jahovic'ten (p) geldi.

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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden!

Bu sonuçla zirve yarışında kritik bir mağlubiyet alan siyah-beyazlıların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden!

Malatya ekibiyle oynanan mücadelenin ardından gözünü 16. haftada Fenerbahçe ile oynanacak maça çeviren siyah-beyazlılarda derbinin hazırlıkları başladı.

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