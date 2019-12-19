20 Aralık 2019, Cuma
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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki müjde birden!
Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'yı sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 15:47
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