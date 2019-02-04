04 Şubat 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta bir dönem bitti! Quaresma'nın yeni adresi...

Uzun yıllardır Beşiktaş'a hizmet eden ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 11:53
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Beşiktaşta bir dönem bitti! Quaresmanın yeni adresi...

Uzun süredir adı transfer gündeminde yer alan Portekizli dünya yıldızı futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılıyor...

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Beşiktaşta bir dönem bitti! Quaresmanın yeni adresi...

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettiği maç konuşulurken TRT Spor spikeri Ersin Düzen bombayı patlattı.

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Beşiktaşta bir dönem bitti! Quaresmanın yeni adresi...

Quaresma'yla bir kafede karşılaştığını belirten Düzen, şunları söyledi:

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Beşiktaşta bir dönem bitti! Quaresmanın yeni adresi...

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAĞIM"
"Quaresma'yla tesadüfen karşılaştık. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağını sordum, ayrılacağını söyledi."

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Beşiktaşta bir dönem bitti! Quaresmanın yeni adresi...

"O zaman Avrupa'da transfer penceresi açıktı, Porto'ya gideceğini düşündüm ama 'hayır' dedi"

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