11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızı Dorukhan Toköz Serie A yolcusu. İtalyan basını başarılı futbolcunun transferinde sona gelindiğini duyururken, siyah-beyazlı kulübe ödenecek bonservis bedelini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 12:51
  • 1
  • 11
Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar

Beşiktaş'ta sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, Avrupa'da da piyasasını artırdı.

  • 2
  • 11
Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar

Başarılı orta saha oyuncusu için birçok Avrupa kulübü devreye girerken, bunlar arasında en ciddi olan Udinese'ydi.

  • 3
  • 11
Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar

İtalyan kulübü siyah-beyazlılarla temasa geçmesine rağmen, rakam Beşiktaş'ın istediği seviyede olmadığı için reddediliyordu.

  • 4
  • 11
Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar

Ünlü spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport ise transferde mutlu sona ulaşıldığını duyurdu.

  • 5
  • 11
Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar

Gazetede yer alan haberde Igor Tudor yönetimindeki Udinese'nin, milli oyuncu için yaklaşık 10 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığını bildirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör