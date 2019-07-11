11 Temmuz 2019, Perşembe
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Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızı Dorukhan Toköz Serie A yolcusu. İtalyan basını başarılı futbolcunun transferinde sona gelindiğini duyururken, siyah-beyazlı kulübe ödenecek bonservis bedelini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.07.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 12:51
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