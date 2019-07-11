11 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, iç transferde hareketli günler geçiriyor... Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Shinji Kagawa ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu oluşturacak olan siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yolda.
Giriş Tarihi: 11.07.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 21:41
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