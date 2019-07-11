11 Temmuz 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, iç transferde hareketli günler geçiriyor... Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Shinji Kagawa ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu oluşturacak olan siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yolda.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 21:41
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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Transfer döneminin suskun takımı Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrltusunda ilerleyen yönetim, şu ana kadar sadece geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i kadrosuna kattı.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Guimaraes'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ile de anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların bu transferi önümüzdeki günlerde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Dış transferde Ljajic dışında somut adım atmayan Kara Kartal, iç transferde ise hareketli günler geçiriyor.

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Sözleşmesi sona eren 4 oyuncusuyla yola devam etmeyen Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yolda...

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