Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş, iç transferde hareketli günler geçiriyor... Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Shinji Kagawa ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yeni sezonun kadrosunu oluşturacak olan siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yolda.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 21:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





