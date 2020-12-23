23 Aralık 2020, Çarşamba

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Dorukhan Toköz'den sosyal medyada kafa karıştıran hareket! Fenerbahçe...

Henüz Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan milli futbolcunun resmi hesabından yaptığı bu hareket kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 11:19
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Dorukhan Toköz'den sosyal medyada kafa karıştıran hareket! Fenerbahçe...

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'ün geleceği henüz netlik kazanmadı.

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Dorukhan Toköz'den sosyal medyada kafa karıştıran hareket! Fenerbahçe...

Siyah-beyazlı takımla mukavelesini yenilemek için birkaç görüşme gerçekleştiren genç oyuncu, nihai kararını vermedi.

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Dorukhan Toköz'den sosyal medyada kafa karıştıran hareket! Fenerbahçe...

Adı son dönemlerde Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan, sosyal medya hesabı üzerinden kafa karıştıran bir hamle yaptı.

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Dorukhan Toköz'den sosyal medyada kafa karıştıran hareket! Fenerbahçe...

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesi öncesi "+3 haftaya da inşallah" paylaşımı yapan yıldız oyuncu, bu gönderisini sildi.

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Dorukhan Toköz'den sosyal medyada kafa karıştıran hareket! Fenerbahçe...

Konuyla ilgili haberler çıkması üzerinde Dorukhan, daha sonra bu gönderiyi arşivden çıkartarak yeniden hesabına yükledi.

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