Dorukhan Toköz'den sosyal medyada kafa karıştıran hareket! Fenerbahçe...

Henüz Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan milli futbolcunun resmi hesabından yaptığı bu hareket kafaları karıştırdı. İşte detaylar...