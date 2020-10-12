12 Ekim 2020, Pazartesi

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Cyle Larin'e flaş teklif! İşte o takım

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 4 futbolcunun ardından eldeki mevcut oyuncular içinde arayışlar ve teklifler değerlendirilmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılara bu doğrultuda Cyle Larin'e gelen sürpriz teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 10:20
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Cyle Larin'e flaş teklif! İşte o takım

Kadro dışında bıraktığı oyuncular için gözünü transfer penceresi açık ülkelere çeviren Beşiktaş'a, beklemediği bir isim için sürpriz bir teklif geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cyle Larin'e flaş teklif! İşte o takım

ABD'nin Seattle Sounders takımı, Kartal'ın 25 yaşındaki forveti Cyle Larin için kulübün kapısını çaldı. Amerikalı yetkililer, Kanadalı futbolcuyu transfer etmek için durumunu sordu.

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Cyle Larin'e flaş teklif! İşte o takım

Umut Nayir'in de ayrılığı sonrası santrfor bölgesinde Aboubakar, Larin ve Güven Yalçın üçlüsüyle yoluna devam eden siyah-beyazlılar talebi geri çevirdi.

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Cyle Larin'e flaş teklif! İşte o takım

Sabah'ta yer alan habere yönetimin cevabı, "Devre arasında gelin o zaman transferini görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak zora düşeriz" oldu. İki kulüp temsilcileri devre arasında bu transferi görüşmek üzere sözlü anlaşma sağladı.

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Cyle Larin'e flaş teklif! İşte o takım

Larin ve Mirin'i geçtiğimiz sezon maaşının yüzde 80'ini ödeyerek kiraya gönderen Beşiktaş, bu sezon kadro dışı bıraktığı Mirin, Lens ve Douglas'ı yüksek kontratlar sebebiyle ayrılığa ikna edemedi.

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